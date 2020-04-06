В Пензе предотвращено убийство в подъезде, закрытом на карантин из-за коронавируса Криминал

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Участковый уполномоченный полиции предотвратил убийство в подъезде одного из домов на улице Ударной в Пензе, жильцы которого, согласно предписаниям Роспотребнадзора, должны соблюдать карантин в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Из подъезда, возле которого дежурил участковый уполномоченный полиции, выбежала женщина. Она кричала, что двое мужчин убивают друг друга», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что страж порядка забежал внутрь и разнял драку между мужчинами, от которых исходил запах алкоголя, после чего один из них вернулся в квартиру, взял там топор и начал угрожать обидчику.

«Участковый выхватил опасный предмет из рук нарушителя, который вел себя агрессивно, и вывел его на улицу, где при участии наряда патрульно-постовой службы продолжил разбирательство», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время полицейский взят под медицинское наблюдение.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении нарушителя общественного порядка составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — уточнили в управлении.