В Пензенской области отмечается рост числа противоправных деяний в быту — УМВД Криминал

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Число противоправных деяний в быту выросло в Пензенской области в первые три недели действия режима повышенной готовности, введенного в регионе с 16 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За три недели зарегистрировано 38 таких фактов, в том числе три убийства и 11 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три из которых повлекли смерть граждан», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в большинстве случаев имели место конфликты на фоне употребления спиртных напитков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта в Пензенской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля жители региона должны соблюдать обязательную самоизоляцию.