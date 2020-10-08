Житель Пензы оформил кредит и перевел мошеннику более 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 28-летний житель Пензы, который оформил кредит более чем на 400 тыс. рублей и перевел всю сумму незнакомцу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, что от имени гражданина была подана заявка на кредит, которая одобрена, и для предотвращения мошеннических действий якобы необходимо перечислить денежные средства на «безопасный» счет. В тот же день мужчина в отделении банка получил кредитную карту с лимитом в размере 409 тыс. рублей и, следуя указаниям злоумышленника, снял через банкомат денежные средства, после чего перевел все 409 тыс. на указанную незнакомцем карту», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.