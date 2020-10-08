EN
19:05:50 Четверг, 8 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы оформил кредит и перевел мошеннику более 400 тыс. рублей

13:59 | 08.10.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 28-летний житель Пензы, который оформил кредит более чем на 400 тыс. рублей и перевел всю сумму незнакомцу.

Житель Пензы оформил кредит и перевел мошеннику более 400 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, что от имени гражданина была подана заявка на кредит, которая одобрена, и для предотвращения мошеннических действий якобы необходимо перечислить денежные средства на «безопасный» счет. В тот же день мужчина в отделении банка получил кредитную карту с лимитом в размере 409 тыс. рублей и, следуя указаниям злоумышленника, снял через банкомат денежные средства, после чего перевел все 409 тыс. на указанную незнакомцем карту», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на 95-м году жизни умер ветеран Валентин Малышев В Пензе осужден экс-чиновник областного правительства Игорь Балашов
В пензенской областной библиотеке пройдет выставка картин Германа Карпова Пензенскому ветерану Анатолию Шишкину исполнилось 100 лет
Прокуратура проверит информацию об отказе в страховой выплате при заражении коронавирусом В Заречном завершено расследование дела об убийстве мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама