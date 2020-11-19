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В Заречном супружеская пара лишилась более 3 млн. рублей после общения с мошенниками

09:33 | 19.11.2020 | Криминал

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Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Супружеская пара из Заречного Пензенской области лишилась более 3 млн. рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Заречном супружеская пара лишилась более 3 млн. рублей после общения с мошенниками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины 1967 года рождения, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Его номер начинался с цифр «495». Незнакомец сказал, что некие лица пытаются оформить кредит на имя собеседника. Мужчина прекратил разговор, а сам отправился в отделение банка, работники которого подтвердили, что у него действительно есть кредитное предложение», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что на следующий день гражданину вновь позвонили по этому вопросу: «сотрудник банка» предложил мужчине самому взять кредит для предотвращения несанкционированной операции.

«Мужчина так и сделал. В банке он оформил на свое имя кредит в сумме 400 тыс. рублей, а затем, следуя указаниям незнакомца, снял денежные средства и отправил их на несколько абонентских номеров, которые были обозначены как «резервные» счета. После этого мнимые сотрудники заверили, что незаконные действия удалось предотвратить», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что через некоторое время злоумышленники вновь связались с зареченцем и предостерегли его от повторения аналогичной ситуации со счетами в других банках.

«На протяжении более двух недель мужчина общался с мошенниками с помощью мессенджера. За это время он оформил несколько кредитов на общую сумму около 2 млн. рублей, обналичивал эти деньги и отправлял через банкомат на «резервные» счета. 5 ноября гражданину позвонил так называемый представитель Ассоциации банков Российской Федерации и сообщил, что произошло слияние счетов зареченца и его супруги. Мошенники убедили в этом и его жену. После этого женщина оформила на свое имя кредит на сумму около 1 млн. рублей», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе обратили внимание на то, что, по словам потерпевших, мошенники были очень убедительны — обращались к ним по имени и отчеству, присылали в мессенджере копии документов о прекращении кредитных обязательств.

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