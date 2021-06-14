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Женщина лишилась крупной суммы в надежде получить подарок от знакомого по переписке

09:11 | 14.06.2021 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1981 года рождения лишилась крупной суммы в надежде получить подарок из-за рубежа от знакомого по переписке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Женщина лишилась крупной суммы в надежде получить подарок от знакомого по переписке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что в приложении WhatsApp переписывалась с неизвестным, который представился жителем Шотландии. В ходе общения мужчина рассказал, что желает сделать собеседнице подарок, в который входили смартфон, комплект золотых украшений, наручные часы, сумка, духи и денежные средства в размере 40 тыс. фунтов стерлингов. Этот подарок он якобы отправил специальной курьерской службой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время с ней связался незнакомец, представившийся английским именем.

«Он пояснил, что является курьером и у него есть посылка на имя собеседницы. Для получения посылки, женщине было необходимо оплатить таможенное оформление», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что сначала потерпевшая перечислила на чужой расчетный счет 40 тыс. рублей, а затем под различными предлогами 523 тыс. рублей.

«После перевода денежных средств неизвестные перестали выходить на связь. Женщина свой подарок так и не получила, после чего обратилась в полицию», — поясняется в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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