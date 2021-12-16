Кузнечанин приговорен к 3,5 годам колонии за развращение несовершеннолетних Криминал

Кузнецк, 16 декабря 2021. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 34-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что с марта 2018 года по январь 2021 года мужчина 1987 года рождения [...] в социальной сети знакомился с несовершеннолетними девочками, не достигшими 16-летнего возраста, вел с ними переписку на сексуальные темы, отправлял им фотоматериалы интимного характера, просил их в ответ прислать ему фото подобного содержания. Часть потерпевших, поддавшись на его уговоры, отвечали согласием», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевшими в рамках данного уголовного дела были признаны пять несовершеннолетних из Пензенской области.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.