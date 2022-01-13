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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке шлифовального станка

09:20 | 13.01.2022 | Криминал

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Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке шлифовального станка по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке шлифовального станка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в ходе переписки мужчина договорился о сделке и доставке шлифовального станка, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица более 45 тыс. рублей, однако товар так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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