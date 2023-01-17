В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза, похитившего более 230 кг фруктов и картофеля Криминал

Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено в отношении жителя Пензы 1982 года рождения, работающего в торговой сети водителем большегруза, в связи с хищением товара.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, являясь материально ответственным лицом, мужчина похитил по 100 кг грейпфрутов и картофеля, а также более 30 кг различных фруктов, ущерб от его действий составил свыше 17 тыс. рублей.

«По словам подозреваемого, похищенное он выгрузил себе домой для личного употребления. Часть похищенного в виде 27 кг грейпфрутов изъята», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.