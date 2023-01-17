15:41:54 Вторник, 17 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза, похитившего более 230 кг фруктов и картофеля

09:42 | 17.01.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено в отношении жителя Пензы 1982 года рождения, работающего в торговой сети водителем большегруза, в связи с хищением товара.

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза, похитившего более 230 кг фруктов и картофеля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, являясь материально ответственным лицом, мужчина похитил по 100 кг грейпфрутов и картофеля, а также более 30 кг различных фруктов, ущерб от его действий составил свыше 17 тыс. рублей.

«По словам подозреваемого, похищенное он выгрузил себе домой для личного употребления. Часть похищенного в виде 27 кг грейпфрутов изъята», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом Двоих пензенцев будут судить за хищение автомобиля и имущества из транспортных средств
Житель Тамалинского района в надежде заработать на изменении курса валют перевел более 76 тыс. рублей на неизвестный счет В селе Вазерки начаты работы по капитальному ремонту водозаборного узла
В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама