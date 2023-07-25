До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший женщине убийством Криминал

Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнеломовского района Пензенской области 1986 года рождения, который угрожал женщине убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в квартире с сожительницей 1986 года рождения. В ходе возникшей ссоры между ними злоумышленник стал душить и словесно угрожать гражданке убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».