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До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший женщине убийством

09:47 | 25.07.2023 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнеломовского района Пензенской области 1986 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в квартире с сожительницей 1986 года рождения. В ходе возникшей ссоры между ними злоумышленник стал душить и словесно угрожать гражданке убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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