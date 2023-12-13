Жительница Шемышейского района угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Шемышейского района Пензенской области угрожала своей 70-летней матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе опроса заявительницы установлено, что она совместно проживает со своей дочерью. Пенсионерка очень переживала за дочь, которая осталась ночевать у подруги, и часто ей звонила на телефон. Дочери не понравилось излишнее внимание со стороны матери. По возвращении [...] домой между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленница набросилась на женщину и начала ее душить», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая свою вину признала.