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Жительница Шемышейского района угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело

10:11 | 13.12.2023 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Шемышейского района Пензенской области угрожала своей 70-летней матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Шемышейского района угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что она совместно проживает со своей дочерью. Пенсионерка очень переживала за дочь, которая осталась ночевать у подруги, и часто ей звонила на телефон. Дочери не понравилось излишнее внимание со стороны матери. По возвращении [...] домой между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленница набросилась на женщину и начала ее душить», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая свою вину признала.

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