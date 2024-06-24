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В Кузнецке мужчина во время застолья угрожал убить знакомую табуретом

09:16 | 24.06.2024 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1978 года рождения, который угрожал убить 32-летнюю знакомую табуретом.

В Кузнецке мужчина во время застолья угрожал убить знакомую табуретом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что заявительница распивала спиртные напитки со своим знакомым в квартире последнего. В ходе застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры хозяин дома схватился за табурет и ударил гостью по голове, угрожая убийством. После этого заявительница сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый вину свою признал, [...] причину конфликта не помнит», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.

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