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Полицейские задержали жителя Заречного, похитившего электросамокат

09:41 | 10.06.2025 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Заречного Пензенской области 1979 года рождения, который похитил электросамокат.

Полицейские задержали жителя Заречного, похитившего электросамокат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный, находясь на территории гаражного кооператива, украл арендный электросамокат стоимостью около 17 тыс. рублей.

«Полицейские по горячим следам установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался местный житель. [...] Он рассказал, что утром приехал в свой гараж, около которого находился электросамокат. Подозреваемый захотел разобрать транспортное средство и узнать, из чего оно состоит. Злоумышленник погрузил электросамокат в багажник машины и уехал на работу. Там он спрятал его на складе, чтобы в дальнейшем забрать его», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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