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В Пензенской области иностранец предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ

09:00 | 24.06.2025 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. 35-летний гражданин иностранного государства предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Пензенской области иностранец предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 26 апреля 2025 года в городе Пензе обвиняемый передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области в качестве взятки банковскую карту, на счете которой находились денежные средства в размере 50 тыс. рублей, за совершение заведомо незаконных действий — отмену предстоящей депортации. Сотрудник УФСБ от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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