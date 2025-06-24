В Пензенской области иностранец предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ Криминал

Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. 35-летний гражданин иностранного государства предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, 26 апреля 2025 года в городе Пензе обвиняемый передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области в качестве взятки банковскую карту, на счете которой находились денежные средства в размере 50 тыс. рублей, за совершение заведомо незаконных действий — отмену предстоящей депортации. Сотрудник УФСБ от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.