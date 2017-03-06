В пензенской картинной галерее пройдет выставка «Дары и дарители» Культура Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Открытие новой выставки в рамках проекта «Дары и дарители» состоится в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в среду, 15 марта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в туристско-информационном центре Пензенской области, проект призван показать историю формирования коллекции галереи от дара, преподнесенного Николаем Селиверстовым, до поступлений последних лет. В экспозиции будут представлены живописные и графические работы пензенских художников Михаила Валукина, Владимира Курдова, Анатолия Ширманова, Анатолия Афанасьева, которые переданы в коллекцию учреждения. 17 февраля выставка пополнится экспонатами из никольского музея стекла и хрусталя. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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