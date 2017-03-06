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В пензенской картинной галерее пройдет выставка «Дары и дарители»

10:40 | 06.03.2017 | Культура

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Открытие новой выставки в рамках проекта «Дары и дарители» состоится в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в среду, 15 марта.

В пензенской картинной галерее пройдет выставка «Дары и дарители»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в туристско-информационном центре Пензенской области, проект призван показать историю формирования коллекции галереи от дара, преподнесенного Николаем Селиверстовым, до поступлений последних лет.

В экспозиции будут представлены живописные и графические работы пензенских художников Михаила Валукина, Владимира Курдова, Анатолия Ширманова, Анатолия Афанасьева, которые переданы в коллекцию учреждения.

17 февраля выставка пополнится экспонатами из никольского музея стекла и хрусталя.
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