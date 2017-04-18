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Только обыватели считают провинцию отсталой — Никита Михалков

09:45 | 18.04.2017 | Культура

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Только обыватели считают провинцию отсталой. Такое мнение высказал режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в ходе брифинга после спектакля «Метаморфозы» в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в минувший понедельник, 17 апреля.

Только обыватели считают провинцию отсталой — Никита Михалков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это только обыватели считают, что провинция — это такое отсталое. Провинция — это всего-навсего отдаление от центра. А сегодня чем дальше от центра, тем чище, в общем-то», — сказал он.

Никита Михалков отметил, что много ездит по городам России, и для него особенно важно получать отдачу от зала, понимать, что зрители, затаив дыхание, следят за действием на сцене.

«Проникает со сцены эта тихая энергия в зал, и [артист] получает обратную отдачу — это дорогого стоит», — пояснил режиссер.
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