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Пензенский драмтеатр представит спектакль «Путь левой руки» на фестивале в Тамбове

09:59 | 15.05.2017 | Культура

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского представят спектакль «Путь левой руки» по пьесе современного драматурга Ольги Михайловой на XI межрегиональном театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова в предстоящий вторник, 16 мая.

Пензенский драмтеатр представит спектакль «Путь левой руки» на фестивале в Тамбове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На главную награду фестиваля — премию «Актриса России» — номинирована заслуженная артистка РФ Наталья Старовойт. В спектакле «Путь левой руки» она играет в паре с Галиной Репной и исполняет роль московской гадалки, которую Елизавета Арсеньева, бабушка Михаила Лермонтова, пригласила в Тарханы, чтобы узнать судьбу своего внука.

В конкурсной программе фестиваля также принимают участие театры из Тулы, Калуги, Тюмени, Липецка, Ростова и Самары.

Итоги фестиваля и имена победителей будут объявлены на торжественном закрытии фестиваля 19 мая, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.
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