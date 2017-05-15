Пензенский драмтеатр представит спектакль «Путь левой руки» на фестивале в Тамбове Культура

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского представят спектакль «Путь левой руки» по пьесе современного драматурга Ольги Михайловой на XI межрегиональном театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова в предстоящий вторник, 16 мая.

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На главную награду фестиваля — премию «Актриса России» — номинирована заслуженная артистка РФ Наталья Старовойт. В спектакле «Путь левой руки» она играет в паре с Галиной Репной и исполняет роль московской гадалки, которую Елизавета Арсеньева, бабушка Михаила Лермонтова, пригласила в Тарханы, чтобы узнать судьбу своего внука.

В конкурсной программе фестиваля также принимают участие театры из Тулы, Калуги, Тюмени, Липецка, Ростова и Самары.

Итоги фестиваля и имена победителей будут объявлены на торжественном закрытии фестиваля 19 мая, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.