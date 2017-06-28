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В пензенской библиотеке пройдет выставка работ выпускников художественного училища

09:35 | 28.06.2017 | Культура

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Выставка дипломных работ выпускников пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого начнет работу в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 29 июня.

В пензенской библиотеке пройдет выставка работ выпускников художественного училища

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тематика экспозиции разнообразна — помимо живописных полотен и фотографий реставрационных работ икон, на выставке можно будет увидеть декорации к спектаклям по романам Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Германа Гессе «Демиан».

Кроме того, в библиотеке будут представлены проекты выставочного центра корейской культуры и торгово-выставочного павильона «Мебель из картона».

Как сообщается на сайте областной библиотеки, среди выпускных работ также будет представлено художественное оформление перекидного календаря, посвященного 125-летию учреждения.
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