В пензенской библиотеке пройдет выставка работ выпускников художественного училища Культура

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Выставка дипломных работ выпускников пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого начнет работу в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 29 июня.

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Тематика экспозиции разнообразна — помимо живописных полотен и фотографий реставрационных работ икон, на выставке можно будет увидеть декорации к спектаклям по романам Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Германа Гессе «Демиан».

Кроме того, в библиотеке будут представлены проекты выставочного центра корейской культуры и торгово-выставочного павильона «Мебель из картона».

Как сообщается на сайте областной библиотеки, среди выпускных работ также будет представлено художественное оформление перекидного календаря, посвященного 125-летию учреждения.