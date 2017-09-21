Сотрудница пензенской областной библиотеки прочтет свои стихи на есенинском празднике Культура

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудница пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Юлия Стешкина примет участие во всероссийском есенинском празднике поэзии «Земля моя, златая!», который пройдет в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново в субботу, 30 сентября.

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Ожидается, что на площадке на веранде дома Лидии Кашиной она прочтет цикл авторских стихотворений о Сергее Есенине.

Для посетителей есенинского праздника поэзии в этом году подготовлена насыщенная программа: театрализованные постановки, концертные выступления, разнообразные тематические выставки раритетных музейных коллекций, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных народных промыслов Рязанской области, сообщается на сайте областной библиотеки.