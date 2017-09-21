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Сотрудница пензенской областной библиотеки прочтет свои стихи на есенинском празднике

13:16 | 21.09.2017 | Культура

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудница пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Юлия Стешкина примет участие во всероссийском есенинском празднике поэзии «Земля моя, златая!», который пройдет в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново в субботу, 30 сентября.

Сотрудница пензенской областной библиотеки прочтет свои стихи на есенинском празднике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что на площадке на веранде дома Лидии Кашиной она прочтет цикл авторских стихотворений о Сергее Есенине.

Для посетителей есенинского праздника поэзии в этом году подготовлена насыщенная программа: театрализованные постановки, концертные выступления, разнообразные тематические выставки раритетных музейных коллекций, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных народных промыслов Рязанской области, сообщается на сайте областной библиотеки.
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