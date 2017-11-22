Приобрести билеты на мероприятия учреждения «Пензаконцерт» теперь можно онлайн Культура

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Онлайн-продажа билетов на мероприятия учреждения культуры «Пензаконцерт», проводимые в филармонии и киноконцертном зале «Пенза», стала доступна посетителям.

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Ранее такая возможность была предусмотрена только для концертов приезжих артистов, при этом продажа осуществлялась через сторонние ресурсы.

Для покупки билета на сайте «Пензаконцерта» необходимо выбрать интересующий концерт, а затем на специальной странице указать места и нажать кнопку «Купить». После этого билеты можно будет забронировать либо сразу оплатить при помощи банковской карты.

После подтверждения об успешной транзакции покупатель получит бланк билета на электронную почту. При этом формирование заказа необходимо закончить в течение 15 минут.

Электронный билет на каждое место следует самостоятельно распечатать. Его нужно будет предъявить контролеру для сканирования и подтверждения штрих-кода.

Кроме того, можно предъявить билет на электронном носителе.

В настоящее время приобрести билеты через интернет можно на концерт органной музыки в исполнении Ежи Котовича из Варшавы.

Как сообщается на сайте «Пензаконцерта», онлайн-продажа на остальные мероприятия станет доступна в ближайшее время.

Услугу по формированию и предоставлению оплаченного электронного билета зрителю предоставляет московская компания «Интикетс».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ГАУК «Пензаконцерт» было создано в 2013 году.

Учреждение пришло на смену ГАУК «Пензенская областная филармония», действовавшему в здании на улице Кирова.

Основной задачей новой структуры стала организация работы двух крупных культурных площадок, построенных к 350-летию Пензы — филармонии с большим и органным залами, а также киноконцертного зала.