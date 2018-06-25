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В пензенском музее Ключевского 27 июня начнет работать выставка открыток

11:31 | 25.06.2018 | Культура

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Выставка почтовых открыток «Послание из прошлого» начнет работу в музее имени В.О. Ключевского в Пензе в предстоящую среду, 27 июня.

В пензенском музее Ключевского 27 июня начнет работать выставка открыток

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспонаты предоставлены в рамках обмена с учреждениями культуры, входящими в совет музеев Приволжского федерального округа.

Значительная часть экспозиции передана из самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина и демонстрируют многообразие видов, тематики и художественного оформления почтовых открыток.

Также будут представлены материалы из фондов музея имени В.О. Ключевского, краеведческого и музея почтовой связи управления ФПС Пензенской области.

В общей сложности экспонаты займут 14 стендов.

Открытие выставки состоится в 11.00.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском краеведческом музее, экспозиция пробудет в стенах учреждения до осени.

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