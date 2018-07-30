Курдова не смогла ответить, сколько выпускников колледжа искусств работают по профессии Культура

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова не смогла ответить на вопрос губернатора Ивана Белозерцева о том, какое количество выпускников колледжа искусств начали работать по профессии в районах.

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«Наши выпускники должны приходить в дома культуры — сельские, районные, городские, муниципальные. [...] Татьяна Владимировна, готовы доложить, сколько выпустилось выпускников и сколько из них пошли в систему региональной культуры, муниципальной?» — поинтересовался глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 30 июля.

Татьяна Курдова пояснила, что не может сразу озвучить такие сведения.

«Разберитесь. Вы должны знать, и заместитель Ваш должен знать. [...] Когда человек знает? Когда он погружен в эту тему. А когда он погружен? Когда у него душа болит», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил уверенность в том, что профильные ведомства должны располагать данными о том, насколько востребованы выпускники местных образовательных организаций, в частности, это касается сфер культуры и спорта.