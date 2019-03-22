«Пензаконцерт» оштрафован за нарушение законодательства о защите детей Культура

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен государственному автономному учреждению культуры «Пензаконцерт» за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

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Как сообщается на сайте Первомайского районного суда Пензы, первоначально информация поступила в региональное управление Роспотребнадзора из аппарата детского омбудсмена.

Она касалась предстоящего выступления исполнителя Jah Khalib в киноконцертном зале «Пенза» 21 декабря 2018 года. На официальном сайте учреждения сведения о мероприятии были отмечены знаком «12+», что не соответствовало действительности.

В день концерта от лица Роспотребнадзора была произведена видеосъемка концерта, а запись впоследствии направили на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Согласно полученному заключению, информацию о мероприятии следовало маркировать знаком «16+», так как прозвучавшие со сцены песни содержали отдельные бранные слова, не относящиеся к нецензурным.