Два хора представят Пензенскую область на окружном фестивале Культура

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Два коллектива представят Пензенскую область на окружном этапе V всероссийского фестиваля среди академических хоров и ансамблей по итогам регионального конкурса, состоявшегося на сцене филармонии в минувший вторник, 23 апреля.

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В число лучших вошли городской хор ветеранов имени Н.А. Котляра и академический хор губернаторской симфонической капеллы.

Они выступят в Нижнем Новгороде в июне.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, всего за победу на региональном этапе боролись 15 коллективов. Среди них были детские, ветеранские, любительские и профессиональные.

Каждый из них представил три номера на суд жюри, которое возглавил руководитель пензенского регионального отделения всероссийского хорового общества, заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.