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Мэр Пензы призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств

16:40 | 12.01.2017 | Экономика

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

Мэр Пензы призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За последние годы принято немало действенных антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне. Сегодня нам нужно прежде всего решать задачи, поставленные губернатором Иваном Белозерцевым — совершенствовать работу структур, которые контролируют расходование бюджетных средств, на ранних этапах выявлять личную заинтересованность», — отметил мэр в ходе заседания совета по противодействию коррупции, состоявшегося в четверг, 12 января.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, затем сотрудники правоохранительных органов довели до собравшихся данные о результатах проделанной работы по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в муниципальных учреждениях города.

Подводя итоги, Виктор Кувайцев выразил надежду, что озвученные предложения позволят решить проблемные вопросы и работать более эффективно.
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