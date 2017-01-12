Мэр Пензы призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств Экономика

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

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«За последние годы принято немало действенных антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне. Сегодня нам нужно прежде всего решать задачи, поставленные губернатором Иваном Белозерцевым — совершенствовать работу структур, которые контролируют расходование бюджетных средств, на ранних этапах выявлять личную заинтересованность», — отметил мэр в ходе заседания совета по противодействию коррупции, состоявшегося в четверг, 12 января.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, затем сотрудники правоохранительных органов довели до собравшихся данные о результатах проделанной работы по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в муниципальных учреждениях города.

Подводя итоги, Виктор Кувайцев выразил надежду, что озвученные предложения позволят решить проблемные вопросы и работать более эффективно.