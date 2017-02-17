17:36:35 Пятница, 17 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

Арбитражная система стоит на страже интересов бизнеса — Валерий Савин

11:13 | 17.02.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Работа Арбитражного суда Пензенской области напрямую влияет на развитие экономики и предпринимательства в регионе, позволяя бизнесу рассчитывать на защиту своих прав. Такое мнение высказал вице-губернатор Валерий Савин.

Арбитражная система стоит на страже интересов бизнеса — Валерий Савин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От того, как вы трудитесь зависит многое — уверенность граждан, что их права не будут нарушены, стабильная работа предприятий, инвестиционная привлекательность региона», — сказал он в ходе совещания, посвященного итогам работы Арбитражного суда Пензенской области в 2016 году, состоявшегося в пятницу, 17 февраля.

По словам Валерия Савина, Пензенская область обладает минимальными инвестиционными рисками, и в это внесли свой вклад в том числе судьи.

«Ваша деятельность […] надежно обеспечивает гарантию защиты прав предпринимателей», — добавил он

Вице-губернатор поблагодарил сотрудников суда и пожелал им плодотворной работы в 2017 году.
Актуальное
Читайте также
Студенты кузнецкого многопрофильного колледжа победили в игре «Начинающий фермер» В Пензенской области 6 депутатов осуждены за коррупционные преступления
Полиция призвала болельщиков пензенского «Дизеля» и «Ижстали» вести себя адекватно Мэр Пензы проконтролировал ход строительства жилья в Заре
В Бековском районе суд обязал администрации сельсоветов заменить лампы в фонарях Житель Кузнецка купил цветы на билет «Банка приколов» и присвоил сдачу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама