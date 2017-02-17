Арбитражная система стоит на страже интересов бизнеса — Валерий Савин Экономика

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Работа Арбитражного суда Пензенской области напрямую влияет на развитие экономики и предпринимательства в регионе, позволяя бизнесу рассчитывать на защиту своих прав. Такое мнение высказал вице-губернатор Валерий Савин.

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«От того, как вы трудитесь зависит многое — уверенность граждан, что их права не будут нарушены, стабильная работа предприятий, инвестиционная привлекательность региона», — сказал он в ходе совещания, посвященного итогам работы Арбитражного суда Пензенской области в 2016 году, состоявшегося в пятницу, 17 февраля.

По словам Валерия Савина, Пензенская область обладает минимальными инвестиционными рисками, и в это внесли свой вклад в том числе судьи.

«Ваша деятельность […] надежно обеспечивает гарантию защиты прав предпринимателей», — добавил он

Вице-губернатор поблагодарил сотрудников суда и пожелал им плодотворной работы в 2017 году.