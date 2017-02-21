14:42:28 Вторник, 21 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области прожиточный минимум составил 8 тыс. 398 рублей

10:01 | 21.02.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила в Пензенской области за IV квартал 2016 года 8 тыс. 398 рублей.

В Пензенской области прожиточный минимум составил 8 тыс. 398 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно постановлению правительства региона, которое подписал губернатор Иван Белозерцев, величина прожиточного минимума трудоспособного населения — 9 тыс. 37 рублей, пенсионеров — 6 тыс. 935 рублей, а детей — 8 тыс. 704 рубля.

При этом стоимость потребительской корзины в среднем составила 7 тыс. 832 рублей.

3 тыс. 793 рубля из них в среднем отводится на продукты питания, 2 тыс. 10 рублей — на непродовольственные товары, 2 тыс. 29 рублей — на различные услуги. Еще 566 рублей в месяц предусмотрено на расходы по обязательным платежам и сборам.
Актуальное
Читайте также
Два проекта школьников из Заречного отправят на областной конкурс «Я гражданин России» Вступил в силу приговор мужчине, сбежавшему из колонии-поселения в Бессоновском районе
Установлены личности мужчин, погибших в ДТП с «КамАЗом» под Пензой Уроженец Калмыкии задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина
Ученые из Пензы изучили ДНК мумифицированных сусликов возрастом 30 тыс. лет Мужчина умер в бане на улице Ульяновской в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама