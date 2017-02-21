В Пензенской области прожиточный минимум составил 8 тыс. 398 рублей Экономика Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила в Пензенской области за IV квартал 2016 года 8 тыс. 398 рублей. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно постановлению правительства региона, которое подписал губернатор Иван Белозерцев, величина прожиточного минимума трудоспособного населения — 9 тыс. 37 рублей, пенсионеров — 6 тыс. 935 рублей, а детей — 8 тыс. 704 рубля. При этом стоимость потребительской корзины в среднем составила 7 тыс. 832 рублей. 3 тыс. 793 рубля из них в среднем отводится на продукты питания, 2 тыс. 10 рублей — на непродовольственные товары, 2 тыс. 29 рублей — на различные услуги. Еще 566 рублей в месяц предусмотрено на расходы по обязательным платежам и сборам. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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