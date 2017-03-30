Пензенская компания будет производить лебедки для российских лифтовых заводов Экономика

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. АО «Центр коммерциализации технологий», являющееся резидентом пензенского технопарка «Рамеев», договорилось о сотрудничестве с Щербининским лифтостроительным заводом в ходе IV технической конференции по лифтостроению.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, от Щербинского лифтостроительного завода поступила заявка на разработку конструкторской документации и опытной партии редукторных лифтовых лебедок по техзаданию завода.

«Достигнута договоренность о предоставлении двух комплектов лифтовых лебедок для изучения требуемого конструктива и его доработки с учетом требований потенциального заказчика уже в апреле. Изготовленную продукцию АО «ЦКТ» должно передать на испытания и сертификацию в срок до 1 июля. Первичный заказ ожидается в объеме от 600 до 1 тыс. лебедок двух модификаций в год», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что также заказчиком пензенских лифтовых лебедок планирует стать Карачаровский лифтостроительный завод Москвы.