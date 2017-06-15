Россельхознадзор за 5 месяцев взыскал в Пензенской области почти 8 млн. рублей штрафов Экономика

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. 7 млн. 862 тыс. 138 рублей штрафов взыскано управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на территории региона в бюджеты всех уровней за пять месяцев 2017 года. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

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В том числе за невыполнение в срок законного предписания взыскано более 1,2 млн. рублей.

Более 5 млн. рублей перечислено штрафов по земельному надзору.

Почти 700 тыс. рублей заплатили лица, уклонившиеся от исполнения административного наказания.

За нарушения технических регламентов взыскано штрафов на сумму почти в 200 тыс. рублей.

Почти 750 тыс. рублей перечислено за нарушения в области ветеринарии, карантина растений и семеноводства.