16:35:41 Понедельник, 9 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

«Кузнецкий» нацелен стать первым банком в Пензенской области

12:45 | 09.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» с целью разработки стратегии развития запустил проект «Банк будущего», в рамках которого к обсуждению инновационных решений привлечены сотрудники различных подразделений.

«Кузнецкий» нацелен стать первым банком в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для рассмотрения перспективных идей по оптимизации бизнес-процессов было сформировано четыре рабочие группы — «Дистанционные каналы продаж», «Фронт-офисы», «Платежные карты» и «Кредиты».

Их участники провели несколько сессий, на которых определили аудиторию услуг и финансовых продуктов.

Также они высказали мнения относительно того, что именно будет востребовано в ближайшие 5–10 лет, как лучше организовать продвижение новых сервисов, и обсудили то, какие банковские процессы в перспективе могут быть полностью автоматизированы и роботизированы.

Так, представители группы «Дистанционные каналы продаж» предположили, что традиционные call-центры уйдут в прошлое, а им на смену придут боты. Кроме того, они отметили, что в нынешних условиях необходима интеграция с различными сервисами, например, с госуслугами и социальными сетями.

При обсуждении идей второй группы — «Фронт-офисы» — сотрудница банка Александра Яшкина высказала предложение о запуске видеоконсультаций, которые будут особенно востребованы в районах Пензенской области.

«Через 10 лет, мы, думаю, перейдем от сканирования документов к идентификации по биометрическим параметрам — голос, сетчатка глаза, интонация, отпечатки пальцев», — отметила она.

В свою очередь член рабочей группы «Платежные карты» Дмитрий Акмаев, рассуждая о перспективных проектах, сказал, что в будущем чипы, заменяющие банковскую карту, можно будет встроить в телефон, часы, одежду, украшения или непосредственно в тело клиента.

«Банковская карта может быть даже виртуальной, которой будет удобно оплачивать покупки в интернет-магазине», — добавил он.

Помимо этого, Дмитрий Акмаев выступил с идеей о выпуске карт для несовершеннолетних, которыми дети смогут пользоваться под контролем родителей.

В рамках работы четвертой группы прозвучало предложение расширить существующую линейку за счет социально ориентированных кредитов, а также предоставить клиентам возможность получить средства на исправление кредитной истории.

Подводя итог сказанному, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что такой мозговой штурм с привлечением сотрудников состоялся впервые.

«Я благодарю всех участников за работу, смелость и готовность делиться своими идеями. Сегодняшняя встреча позволила нам получить интересные предложения. Уверен, что через 10 лет «Кузнецкий» будет первым банком в Пензенской области», — подчеркнул он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.
Актуальное
Читайте также
Абоненты «Ростелекома» смогут смотреть матчи NHL на канале Eurosport Gold Активисты ОНФ взяли на контроль благоустройство двора на улице Красной в Пензе
Двое защитников из клуба «Сочи» пополнили состав пензенского «Дизеля» Автопробег «По следам забытых усадеб» объединил более 70 пензенцев
Мэр Пензы распорядился активизировать подготовку города к зиме В Пензе осталось пустить тепло в четыре дома
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама