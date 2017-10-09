«Кузнецкий» нацелен стать первым банком в Пензенской области Экономика

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» с целью разработки стратегии развития запустил проект «Банк будущего», в рамках которого к обсуждению инновационных решений привлечены сотрудники различных подразделений.

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Для рассмотрения перспективных идей по оптимизации бизнес-процессов было сформировано четыре рабочие группы — «Дистанционные каналы продаж», «Фронт-офисы», «Платежные карты» и «Кредиты».

Их участники провели несколько сессий, на которых определили аудиторию услуг и финансовых продуктов.

Также они высказали мнения относительно того, что именно будет востребовано в ближайшие 5–10 лет, как лучше организовать продвижение новых сервисов, и обсудили то, какие банковские процессы в перспективе могут быть полностью автоматизированы и роботизированы.

Так, представители группы «Дистанционные каналы продаж» предположили, что традиционные call-центры уйдут в прошлое, а им на смену придут боты. Кроме того, они отметили, что в нынешних условиях необходима интеграция с различными сервисами, например, с госуслугами и социальными сетями.

При обсуждении идей второй группы — «Фронт-офисы» — сотрудница банка Александра Яшкина высказала предложение о запуске видеоконсультаций, которые будут особенно востребованы в районах Пензенской области.

«Через 10 лет, мы, думаю, перейдем от сканирования документов к идентификации по биометрическим параметрам — голос, сетчатка глаза, интонация, отпечатки пальцев», — отметила она.

В свою очередь член рабочей группы «Платежные карты» Дмитрий Акмаев, рассуждая о перспективных проектах, сказал, что в будущем чипы, заменяющие банковскую карту, можно будет встроить в телефон, часы, одежду, украшения или непосредственно в тело клиента.

«Банковская карта может быть даже виртуальной, которой будет удобно оплачивать покупки в интернет-магазине», — добавил он.

Помимо этого, Дмитрий Акмаев выступил с идеей о выпуске карт для несовершеннолетних, которыми дети смогут пользоваться под контролем родителей.

В рамках работы четвертой группы прозвучало предложение расширить существующую линейку за счет социально ориентированных кредитов, а также предоставить клиентам возможность получить средства на исправление кредитной истории.

Подводя итог сказанному, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что такой мозговой штурм с привлечением сотрудников состоялся впервые.

«Я благодарю всех участников за работу, смелость и готовность делиться своими идеями. Сегодняшняя встреча позволила нам получить интересные предложения. Уверен, что через 10 лет «Кузнецкий» будет первым банком в Пензенской области», — подчеркнул он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.