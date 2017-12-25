Антон Колосков рассказал о должностном функционале Любови Васильевой Экономика

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Любовь Васильева, занимавшая пост генерального директора ОАО «Фармация» с 2004 года, перешла на должность советника. Об этом в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину сообщил новый руководитель компании Антон Колосков, который был назначен 1 декабря.

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«Я благодарен и совету директоров, что они приняли решение о введении должности советника генерального директора, и Любови Ивановне [Васильевой] за то, что готова помогать компании, осталась в совете директоров», — сказал собеседник агентства.

Антон Колосков подчеркнул, что Любовь Васильева обладает авторитетом, опытом, владеет бизнес-процессами и рыночной ситуацией.

«[...] Это большая поддержка для молодого руководителя — иметь в советниках такого уважаемого и опытного человека. Конкретно сказать, какая именно за ней закреплена зона ответственности, не могу. Любовь Ивановна как советник имеет право высказывать свою точку зрения, давать рекомендации по любому вопросу деятельности компании. Другое дело: руководитель может принять это во внимание, а может не принять», — добавил он.

Полная версия интервью с Антоном Колосковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 26 декабря.