EN
18:24:34 Понедельник, 25 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ПРОБЛЕМА ДОЛЬЩИКОВ Более 150 человек вышли на митинг в Пензе

Антон Колосков рассказал о должностном функционале Любови Васильевой

13:08 | 25.12.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Любовь Васильева, занимавшая пост генерального директора ОАО «Фармация» с 2004 года, перешла на должность советника. Об этом в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину сообщил новый руководитель компании Антон Колосков, который был назначен 1 декабря.

Антон Колосков рассказал о должностном функционале Любови Васильевой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я благодарен и совету директоров, что они приняли решение о введении должности советника генерального директора, и Любови Ивановне [Васильевой] за то, что готова помогать компании, осталась в совете директоров», — сказал собеседник агентства.

Антон Колосков подчеркнул, что Любовь Васильева обладает авторитетом, опытом, владеет бизнес-процессами и рыночной ситуацией.

«[...] Это большая поддержка для молодого руководителя — иметь в советниках такого уважаемого и опытного человека. Конкретно сказать, какая именно за ней закреплена зона ответственности, не могу. Любовь Ивановна как советник имеет право высказывать свою точку зрения, давать рекомендации по любому вопросу деятельности компании. Другое дело: руководитель может принять это во внимание, а может не принять», — добавил он.

Полная версия интервью с Антоном Колосковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 26 декабря.
Актуальное
Читайте также
В Никольске женщина через суд добилась выселения отца своего сына из квартиры Видео с митинга дольщиков в Пензе набирает популярность
В Пензе состоится юбилейный вечер Бориса Шигина «Мегастрой» погасил в Пензе более 1 млн. рублей долгов по зарплате
В «Спутнике» намечено открыть медцентр «Эскулап» «Фармация» намерена развивать интернет-торговлю — Антон Колосков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver