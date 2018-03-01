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Россельхозбанк начал выдачу ипотечных кредитов по новой программе госсубсидирования

13:51 | 01.03.2018 | Экономика

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Россельхозбанк объявил о начале выдачи ипотечных кредитов в рамках новой программы государственного субсидирования, в том числе на территории Пензенской области.

Россельхозбанк начал выдачу ипотечных кредитов по новой программе госсубсидирования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала Россельхозбанка, поддержка заемщиков предусматривает оформление кредита по утвержденной в рамках программы ставке 6% годовых в рублях на первые три или пять лет.

«После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта», — пояснили в кредитно-финансовом учреждении.

В пресс-службе уточнили, что воспользоваться новой программой могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го на свет появится второй или третий ребенок.

«Заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика. Первоначальный взнос на покупку объекта недвижимости должен быть не менее 20% от его стоимости. Максимальная сумма кредита по данной программе для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн. рублей, для других регионов — 3 млн. рублей. Кредит выдается на срок до 30 лет», — сказали в отделении банка, добавив, что оформление заявки на получение ипотеки производится по стандартному пакету документов при подтверждении рождения ребенка.

В Россельхозбанке напомнили также, что учреждение входит в число лидеров на отечественном рынке ипотечного кредитования — по итогам 2017 года на приобретение недвижимости было выдано свыше 73 млрд. рублей.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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