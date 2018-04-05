Россельхозбанк выпустит бессрочные облигации для широкого круга инвесторов Экономика

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Россельхозбанк 18 апреля откроет книгу заявок по новому рублевому облигационному займу серии 01Т1, ориентированному на широкий круг инвесторов, включая физических лиц.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ориентир ставки купона 9–9,25% годовых. Конечная ставка сформируется по итогам сбора заявок. Данный выпуск не имеет даты погашения, выплата купонов — два раза в год, номинал облигаций — 1 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала Россельхозбанка.

В кредитно-финансовом учреждении отметили, что планируется получение разрешения Банка России для признания облигационного займа субординированным.

«Размещение выпуска облигаций серии 01Т1 состоится по результатам сбора заявок 25 апреля. Продажа облигаций физическим лицам будет организована через точки продаж АО «Россельхозбанк». Уже сейчас можно обратиться в любой офис банка, заключить договор на брокерское обслуживание или открыть индивидуальный инвестиционный счет, зачислить необходимую сумму денег и подать поручение на приобретение бумаг», — добавили в Россельхозбанка.

В пресс-службе напомнили, что купонные выплаты по локальным корпоративным облигациям, выпущенным с 1 января 2017 года, не облагаются налогом на доходы физических лиц, если ставка купона не превышает величину ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 5 процентных пунктов.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.