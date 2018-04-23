Илья Иссаков поделился впечатлениями от форума в Ганновере Экономика

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Председатель совета кластера «Союз пензенских кондитеров», генеральный директор «Бековского пищекомбината» Илья Иссаков поделился впечатлениями от форума «Экспорт немецких продуктов в РФ» в Ганновере, на котором он представил опыт российского производителя сладостей.

Фото: ООО «ЦКР»

«В своем выступлении я рассказал о работе пензенской фабрики «Бековский пищекомбинат» — истории ее становления в советское время, о проблемах в 1990-е годы и полной модернизации производства с начала 2000-х», — пояснил Илья Иссаков, добавив, что также участники мероприятия узнали о нишевом бренде натуральных кондитерских изделий «Бековские сладости», об опыте выхода регионального производителя на федеральный рынок и выпуске продукции для российских торговых сетей.

Он подчеркнул, что в ходе общения с представителями среднего бизнеса Германии постарался донести мысль о преимуществах локализации производства зарубежных предприятий на территории российских регионов.

«Одной из таких площадок может выступать Пензенская область, где производители успешно работают, реализуют совместные проекты в рамах кластера. Данное предложение вызвало последующую живую дискуссию у участников форума», — сказал председатель совета кластера.

По словам Ильи Иссакова, политические проблемы и вводимые санкции не могут препятствовать реализации проектов такого рода и даже отчасти способствуют этому, учитывая снижающийся импорт зарубежных продуктов питания.

«Уверен, что такие деловые встречи способны подогреть интерес у немецкого бизнеса к работе с Россией, привлечению инвестиций в новые производственные проекты в регионах, в том числе и в Пензенской области», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития», по итогам мероприятия в адрес Ильи Иссакова поступило благодарственное письмо руководителей Торговой палаты Ганновера и представительства федеральной земли Нижняя Саксония в России.