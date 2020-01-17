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Мэр Пензы поручил разработать комплекс мер для привлечения инвестиций

09:44 | 17.01.2020 | Экономика

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Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил подчиненным разработать комплекс мер для привлечения инвестиций.

Мэр Пензы поручил разработать комплекс мер для привлечения инвестиций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенза — центр экономики региона. Нам нужно сформулировать предложения по стимулированию развития малого и среднего бизнеса, по льготам и патентам, упрощенной системе налогообложения», — сказал он в ходе совещания, посвященного реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось в администрации Пензы в минувший четверг, 16 января.

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Андрей Лузгин отметил, что «без этого экономика расти не будет».

«Следовательно, не будут увеличиваться доходы населения», — добавил мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 января в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы начиная с 2020 года ежегодный прирост инвестиций составлял не менее 5%.

По словам главы государства, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году.

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