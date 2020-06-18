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Пензенским предпринимателям предложили выбрать темы для бесплатного обучения

10:37 | 18.06.2020 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области запустил опрос среди представителей бизнес-сообщества с целью определения наиболее актуальных для них тем семинаров, вебинаров и мастер-классов на ближайшую перспективу.

Пензенским предпринимателям предложили выбрать темы для бесплатного обучения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организовать обучающие мероприятия планируется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии министерства экономики региона.

«Темы семинаров, вебинаров и мастер-классов, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в календарь мероприятий, и представители пензенских компаний смогут бесплатно в них поучаствовать», — сообщили ИА «PenzaNews» в Фонде поддержки предпринимательства Пензенской области.

Всего на выбор предложено 30 тем по управлению, маркетингу, брендингу, копирайтингу, HR и другим направлениям.

В качестве спикеров и экспертов заявлены российские бизнес-тренеры и предприниматели-практики.

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