Число вакансий в Пензе превышает количество безработных — мэр Экономика

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Число вакансий на рынке труда Пензы превышает количество официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Напряженность на рынке труда ушла, коэффициент меньше 1: свободных вакансий на рынке труда больше, чем людей, стоящих на учете в качестве безработных», — сказал он, представляя отчет о деятельности главы администрации Пензы и мэрии за 2020 год в ходе 21-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 марта.

По словам Андрей Лузгина, численность занятого населения по итогам прошлого года незначительно, но выросла — на 0,2%.

Согласно сведениям, содержащимся в отчете о деятельности главы администрации Пензы и мэрии за 2020 год, в течение 12 месяцев были признаны безработными 23 тыс. 34 человека, из них 56,5% составили женщины. При содействии службы занятости нашли работу 16 тыс. 936 граждан.

Численность безработных в Пензе по состоянию на 1 января 2021 года составила 5 тыс. 528 человек, уровень регистрируемой безработицы — 2,03%, напряженность на рынке труда — 0,8, заявленная в службу занятости потребность в работниках — 7 тыс. 29 единиц, все — с оплатой труда выше прожиточного минимума в Пензенской области. Наиболее востребованные профессии и специальности: бетонщик, слесарь-сантехник, сварщик, токарь, электромонтер, инженер, продавец-консультант.