Новый резидент ТОР «Заречный» займется производством стеновых панелей Экономика

Заречный, 3 июня 2024. PenzaNews. Компания «Эко Пласт-Декор», с которой заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области, планирует запустить производство отделочных строительных материалов — стеновых панелей из пластика. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

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«Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 6 млн. рублей. При этом будет создано не менее 20 новых рабочих мест», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что проект предусматривает строительство производственного цеха и приобретение технологического оборудования, на котором будут изготавливаться белые, ламинированные и композитные панели для отделки помещений.