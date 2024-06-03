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Новый резидент ТОР «Заречный» займется производством стеновых панелей

09:53 | 03.06.2024 | Экономика

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Заречный, 3 июня 2024. PenzaNews. Компания «Эко Пласт-Декор», с которой заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области, планирует запустить производство отделочных строительных материалов — стеновых панелей из пластика. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

Новый резидент ТОР «Заречный» займется производством стеновых панелей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 6 млн. рублей. При этом будет создано не менее 20 новых рабочих мест», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что проект предусматривает строительство производственного цеха и приобретение технологического оборудования, на котором будут изготавливаться белые, ламинированные и композитные панели для отделки помещений.

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