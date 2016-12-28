В Пензе наградят победителей конкурса «Проба пера» Образование

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Награждение победителей XX творческого конкурса юных журналистов «Проба пера» состоится в центре технологического обучения Пензы в День российской печати, 13 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, конкурс был посвящен предстоящему 25-летию детско-юношеской газеты «Пятый угол», а все его номинации совпадают с постоянными рубриками этого издания.

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Участники представили на суд жюри более 300 работ, в том числе стихи, фото- и видеосюжеты.

Конкурс традиционно проводился под девизом «Мир вокруг нас: мир, полный проблем и тревог, радости и успеха, вопросов и разочарований – мир, в котором мы живем».

Организаторами выступили редакция детско-юношеской газеты «Пятый угол» и центр технологического обучения Пензы при поддержке министерства образования области.