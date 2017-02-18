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Пензенским педагогам расскажут об организации профилактической работы с подростками

11:46 | 18.02.2017 | Образование

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Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Встречи и семинары пензенских педагогов со специалистами из Москвы по вопросам организации профилактической работы с несовершеннолетними будут организованы в Пензе.

Пензенским педагогам расскажут об организации профилактической работы с подростками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первые встречи пройдут 20 и 21 февраля в бизнес-инкубаторе «Татлин». Предполагается, что участники обсудят организацию работы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, а также реабилитацию подростков, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

В качестве лектора выступит врач-нарколог, заведующий отделением медико-социальной реабилитации московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Александр Дрейзин.

Ожидается, что участие во встрече примут около 90 человек, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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