Пензенским педагогам расскажут об организации профилактической работы с подростками Образование

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Встречи и семинары пензенских педагогов со специалистами из Москвы по вопросам организации профилактической работы с несовершеннолетними будут организованы в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первые встречи пройдут 20 и 21 февраля в бизнес-инкубаторе «Татлин». Предполагается, что участники обсудят организацию работы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, а также реабилитацию подростков, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

В качестве лектора выступит врач-нарколог, заведующий отделением медико-социальной реабилитации московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Александр Дрейзин.

Ожидается, что участие во встрече примут около 90 человек, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.