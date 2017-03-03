Два пензенских педагога стали победителями всероссийского конкурса Образование

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Два педагога из Пензенской области, вошедшие в число победителей всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании», приглашены на церемонию награждения, которая состоится в Совете Федерации во вторник, 14 марта.

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Это педагог-психолог центра технологического обучения Пензы Мария Землянская и учитель биологии школы №5 города Кузнецка Алена Медная. Первая представила на конкурс методическую разработку «Психопрофилактическая игра «Зависимое поведение», а вторая — «Экологическое образование обучающихся».

Ожидается, что в церемонии примут участие заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и глава комитета по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

В рамках награждения победители смогут представить свои инновационные разработки, а также внести предложения по совершенствованию системы общего образования.

Конкурс «Мои инновации в образовании» проводится Всероссийским педагогическим собранием.