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Губернатор высоко оценил школу-детский сад в Средней Елюзани

13:00 | 15.03.2017 | Образование

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал высокую оценку вновь построенному в селе Средняя Елюзань зданию, вмещающему в себя одновременно школу и детский сад, которое было введено в эксплуатацию в феврале 2017 года.

Губернатор высоко оценил школу-детский сад в Средней Елюзани

Фото: Pnzreg.ru

«Подрядчик добросовестно подошел к выполнению своих обязательств. Работы выполнены аккуратно и в срок, качество отделки на достойном уровне», — сказал глава региона в ходе визита в учреждение.

Он поручил в ближайшее время завершить оставшиеся работы, навести порядок в помещениях и параллельно приступить к формированию групп детсада, а также начальных классов.

«Надо создать рабочую группу, привлечь к процессу комплектования групп и классов общественность, авторитетных жителей села. Критерии должны быть понятны и едины для всех», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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Работы по возведению школы-детского сада были начаты в Средней Елюзани в апреле 2016 года. Стоимость строительства составила свыше 230 млн. рублей.

В здании предусмотрено размещение начальной школы на 200 мест и детского сада на 150 мест.

Помимо основных помещений на площади в 6 тыс. кв. метров, в здании располагаются два спортивных зала, компьютерный класс, библиотека, группы продленного дня.

Здание полностью адаптировано для маломобильных групп населения, в нем имеется специальный лифт.
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