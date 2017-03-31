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Пензенские школьники посетят музей «АвтоВАЗа»

14:04 | 31.03.2017 | Образование

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Группа пензенских школьников, которая отправится в Самару в предстоящую субботу, 1 апреля, в рамках проекта «Вагон знаний», посетит технический музей завода «АвтоВАЗ». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Пензенские школьники посетят музей «АвтоВАЗа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что учащиеся получат возможность оценить более 470 экспонатов одного из крупнейших в России музейно-парковых комплексов, которые отражают развитие автомобильной, бронетанковой, авиационной, железнодорожной техники, позволяют познакомиться с ракетно-артиллерийским и морским вооружением, образцами космической техники.

«Со стороны Самары 31 марта в рамках проекта «Вагон знаний» в Пензу ожидается прибытие около 200 школьников и педагогов для ознакомления с достопримечательностями города», — сказали в пресс-службе.

Межрегиональный туристско-краеведческий проект «Вагон знаний» стартовал в 2016 году. 17 декабря из Пензы в Самару отправилась первая группа туристов, состоящая из 200 школьников.

Они получили возможность ознакомиться с проектом «Самара — запасная столица», узнать о событиях времен Второй мировой войны и посетить знаменитый «Бункер Сталина».
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