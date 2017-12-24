Александр Воронков посетил школу в пензенском селе из-за перебоев с водой Образование

Каменка, 24 декабря 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков посетил филиал школы №9 Каменки в селе Калининское, где имели место перебои с электро- и водоснабжением.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В субботу, 23 декабря, вместе с депутатом Каменского сельсовета Юрием Вобликовым он проверил обстановку в школе. Министр осмотрел учебные кабинеты и санитарную комнату, отметив чистоту и порядок в помещениях. Также Александр Воронков пообщался с детьми, их родителями и педагогами.

Директор каменской школы №9 Игорь Данилов пояснил, что в учебном учреждении найдены пути продолжать нормальную работу в условиях перебоев с водой.

«Школа работает в штатном режиме, перебоев с питанием детей нет. На случай временного отключения в школе имеется запас технической воды, питьевую бутилированную воду мы подвозим», — отметил он.

Затем Александр Воронков поинтересовался, как организовано дополнительное образование для детей. На это директор ответил, что в учебном учреждении реализуется проект «Поющий класс», внеурочная деятельность проводится в рамках федерального государственного образовательного стандарта.

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Министр поручил начальнику управления образования администрации Каменского района Елене Коняшкиной обеспечить школьникам возможность получать достойное дополнительное образование.

«Проработайте вопрос об организации выездных классов детской школы искусств», — сказал Александр Воронков.

После этого участники выезда осмотрели столовую, проверили наличие утвержденного меню и бракеражного журнала.

Замечаний высказано не было, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.