Дом молодежи в Пензе ждет реконструкция Образование

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Перспективы реконструкции здания дома молодежи на улице Кирова в Пензе, в котором располагается ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области», стали главной темой выездного совещания, состоявшегося в пятницу, 22 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Иван Белозерцев в сопровождении заместителя председателя правительства области Андрея Лузгина, глав региональных ведомств — министров образования и экономики Александра Воронкова и Сергея Капралова, мэра Пензы Виктора Кувайцева, директора «ММЦ» Олега Куроедова и других ответственных лиц осмотрел имеющиеся помещения.

В центре внимания присутствующих были перспективы их ремонта и варианты использования пустующих комнат.

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Одна из предложенных идей предусматривает размещение в доме молодежи, помимо профильных помещений, центра государственной поддержки и обслуживания предпринимателей с окнами МФЦ для бизнеса, обустройство комнат для переговоров и тренингов, а также конференц-залов.

По словам Андрея Лузгина, благодаря этому планируется создать около 90 рабочих мест.

Комментируя этот вариант, Иван Белозерцев отметил, что «можно объединить молодежный центр и бизнес-центр с молодежным направлением».

«Я сформирую рабочую группу с председателем правительства Пензенской области [Николаем Симоновым], руководителем аппарата [Ларисой Рябихиной], заместителями председателя правительства, министра образования [Александра Воронкова], чтобы мы никого не забыли, чтобы все было логично, выверено и правильно. На проектно-сметную документацию мы деньги выделим», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.