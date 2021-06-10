В Пензе по программе детского туристического кешбэка приобретено более 900 путевок Образование

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Более 900 путевок в муниципальные загородные лагеря «Строитель» и «Юность» приобретено в Пензе по программе детского туристического кешбэка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В качестве туристического агрегатора работу ведет турагентство «Лариэльтур». С целью возмещения родителям части стоимости оплаченной туристической услуги между организацией отдыха и оздоровления, туристическим агрегатором и родителями заключается договор», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что отправить ребенка в детский лагерь можно в течение всего лета.

«На сегодняшний день уже 904 семьи, воспользовавшихся данной программой, получат кешбэк на сумму родительской доплаты, осуществленной по карте «Мир», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что количество поездок на одного ребенка не ограничено.

«Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения», — добавляется в сообщении.