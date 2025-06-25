В Пензе прошел губернский праздник «Выпускник-2025» Образование

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Церемония чествования выпускников общеобразовательных организаций, достигших значимых результатов в учебе, состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в минувший вторник, 24 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы большие молодцы, закончили учебное заведение с золотыми и серебряными медалями. Это, возможно, одно из первых достижений в вашей жизни», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к выпускникам.

«Поверьте, все только начинается, открываются огромные перспективы. Уверен, вы помните, что в основе любого достижения лежит труд. Добросовестным трудом, при помощи родителей и педагогов, вы достигните многого в этой жизни», — подчеркнул он.

Глава региона пожелал выпускникам добра, успехов и всего самого хорошего.

Также Олег Мельниченко обратился к педагогам и родителям, поблагодарив за качества, которые они воспитали в детях.

«Вы вложили в ребят свои знания, свои навыки, часть своей жизни. Воспитать таких детей не каждому дано», — сказал он.

Губернатор отметил благодарственными письмами 25 выпускников и их родителей.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2025 году в общеобразовательных организациях региона завершили обучение 4 тыс. 860 одиннадцатиклассников. По результатам семи единых государственных экзаменов 100 баллов получили 26 выпускников.

Три пензенских выпускника стали призерами всероссийской олимпиады школьников.