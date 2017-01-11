Областное управление ЖКХ нашло недочеты в работе по уборке снега и сосулек в Пензе ЖКХ

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области выявили ряд недочетов в работе по уборке снега и очистке крыш домов от сосулек в Первомайском и Октябрьском районах Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе объезда территорий в минувший вторник, 10 января, представители ведомства обнаружили сосульки на зданиях. В частности, на домах №№43, 45 и 47 на улице Ленина лед свисает с крыш, создавая опасность для здоровья и жизни жильцов и прохожих.

При этом на улицах Циолковского, Ленинградской, Пацаева и Попова была зафиксирована работа автовышек, при помощи которых убирали сосульки с крыш.

Кроме того, в ходе рейда было выявлено, что на некоторых квартальных проездах уборка снега не производилась, в частности, вдоль домов №№34, 44, 46, 52, 54 на улице Лядова и на улице Леонова. Также снег остается возле некоторых торговых павильонов.

Сотрудники управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области обратили внимание на валы снега на обочинах дорог, в особенности возле нерегулируемых пешеходных переходов и квартальных выездов. Горы снега ограничивают видимость для водителей, что может привести к возникновению ДТП.

В связи с этим работники ведомства призвали активизировать вывоз снега не только с магистральных улиц, но и с внутриквартальных территорий города, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.