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Размер взноса на капремонт в Пензенской области определен без учета рекомендаций Минстроя

13:21 | 18.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Пензенской области определен без учета методических рекомендаций Минстроя России.

Размер взноса на капремонт в Пензенской области определен без учета рекомендаций Минстроя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный факт был озвучен на совещании, состоявшемся под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в минувший вторник, 17 января.

Говоря о других недочетах в ЖКХ, полпред отметил, что в Пензенской области в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляют деятельность шесть муниципальных унитарных предприятий, признанных неэффективными. В их распоряжении находятся 26 объектов коммунальной инфраструктуры, которые в 2016 году планировалось передать в концессию, но до настоящего времени этого сделать не удалось.

«Указанные Михаилом Бабичем проблемные вопросы были обсуждены в ходе совещания. По его результатам определены возможные пути их решения», — пояснили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2017 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Пензенской области увеличен с 6 рублей 90 копеек до 7 рублей 20 копеек в месяц на 1 кв. метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику.
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