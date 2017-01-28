В Пензе тепло вернулось во все школы и детсады ЖКХ

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Подача тепла в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Пензы восстановлена в полном объеме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии утром в субботу, 28 января.

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«По данным на 6.00 без отопления остается 23 дома в микрорайоне Север. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по восстановлению подачи теплоносителя на указанных домах. В ночь работало 9 бригад, велись работы по отогреву внутрквартальных сетей, а также пуску тепла в жилые дома», — добавили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что средняя температура в жилых помещениях составляет от 15ºС до 18ºС.

«Виктор Кувайцев поручил увеличить количество ремонтных бригад, закрепить ответственных за каждым жилым домом, а также продолжать проводить поквартирные обходы в данном микрорайоне», — резюмировали в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм. Почти 500 домов остались без тепла.



По данным компании «Т Плюс», за ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли новые повреждения на магистральных трубопроводах.

Днем в пятницу, 27 января, губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за перебоев с теплом.