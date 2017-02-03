В Кузнецке «РЭУ» заплатит 10 тыс. рублей штрафа за мертвых голубей ЖКХ Кузнецк, 3 февраля 2017. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление», осуществляющему свою деятельность в городе Кузнецке Пензенской области, которое признано судом виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к содержанию жилых помещений. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «На технических этажах в трех подъездах многоквартирного дома на улице Стекловской в Кузнецке было обнаружено большое количество мертвых голубей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда. По его словам, являясь управляющей организацией, ООО «РЭУ» допустило ненадлежащее исполнение своих обязательств. «При назначении наказания суд учел обстоятельство, смягчающее административную ответственность, а именно — добровольное устранение последствий правонарушения», — резюмировал собеседник агентства. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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